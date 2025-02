Die geheimen Codes auf den Särgen der Habsburger

Ein Ordnungssystem in die zahlreichen kaiserlichen Sargschlüssel brachte erst Kaiser Franz Joseph (1830-1916). Er gab 1895 einen exquisiten Holzschrank für die Aufbewahrung der vielen über die Jahrhunderte angesammelten Sargschlüssel in Auftrag. In diesem Schrank lagern bis heute in kleinen Laden 139 Sargschlüssel, er ist in der „Geistlichen Schatzkammer“ in Wien zu sehen.