LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen FK Austria Wien

In der letzten Südstadt-Partie könnte sich der Eindruck einer Auswärtspartie zusätzlich verstärken. „Für uns als Wiener ist es super, weil wir alle eine kurze Anreise zum Spiel haben. Wir freuen uns besonders auf das Match, weil wir wissen, dass uns viele Austrianer unterstützen werden“, betonte Austria-Kapitän Manfred Fischer. Gegen die Oststeirer wäre für den Liga-Fünften gemäß des Trends der vergangenen Wochen wieder ein Sieg angesagt. „In der Liga liegt alles sehr knapp beisammen, deshalb ist es ganz wichtig, dass wir jetzt extrem hungrig bleiben und regelmäßig punkten“, schilderte FAK-Trainer Stephan Helm. „Hartberg steht immer kompakt. Wir müssen die richtigen Lösungen mit dem Ball finden, wollen druckvoll und gleichzeitig geduldig agieren.“