Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im TICKER

LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen FK Austria Wien

Bundesliga
01.11.2025 04:49
TSV Hartberg gegen FK Austria Wien – wie geht’s heute aus?
TSV Hartberg gegen FK Austria Wien – wie geht’s heute aus?(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

12. Runde in Österreichs Bundesliga: Der TSV Hartberg empfängt den FK Austria Wien. Wir berichten live (siehe unten). 

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Hartberg ist in der Liga seit fünf Spielen bzw. 14. September ohne Sieg, holte da vier – teilweise bittere – Unentschieden. Noch dazu muss man im letzten „falschen“ Heimspiel in der Südstadt das jüngste Cup-Aus gegen Blau-Weiß Linz im Elferschießen verdauen. Die Freude auf die Rückkehr in die eigene Arena am 22. November gegen Ried dürfte jedenfalls groß sein, die Südstadt-Bilanz ist mit einem Punkt aus drei Partien schließlich enttäuschend. „Aber wir haben uns offensiv und defensiv super weiterentwickelt. Wenn wir einfach spielen und unser Ding durchziehen, dann werden wir uns auch endlich mit drei Punkten belohnen“, sagte Rechtsverteidiger Damjan Kovacevic.

(Bild: GEPA)

In der letzten Südstadt-Partie könnte sich der Eindruck einer Auswärtspartie zusätzlich verstärken. „Für uns als Wiener ist es super, weil wir alle eine kurze Anreise zum Spiel haben. Wir freuen uns besonders auf das Match, weil wir wissen, dass uns viele Austrianer unterstützen werden“, betonte Austria-Kapitän Manfred Fischer. Gegen die Oststeirer wäre für den Liga-Fünften gemäß des Trends der vergangenen Wochen wieder ein Sieg angesagt. „In der Liga liegt alles sehr knapp beisammen, deshalb ist es ganz wichtig, dass wir jetzt extrem hungrig bleiben und regelmäßig punkten“, schilderte FAK-Trainer Stephan Helm. „Hartberg steht immer kompakt. Wir müssen die richtigen Lösungen mit dem Ball finden, wollen druckvoll und gleichzeitig geduldig agieren.“

Alte Bekannte
Das bisher letzte Austria-Spiel in der Südstadt liegt schon eine Weile zurück: Am 6. März 2022 qualifizierten sich die „Veilchen“ in der letzten Runde des Grunddurchgangs mit einem 2:1-Sieg gegen die Admira noch für die Meistergruppe. Trainer der Violetten war damals Manfred Schmid. Der hatte mit Hartberg das erste Saisonduell gegen die Austria mit 3:1 gewonnen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
136.592 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
95.540 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
89.453 mal gelesen
Mehr Bundesliga
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen FK Austria Wien
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: GAK muss gegen den SCR Altach ran
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: Linzer Derby Blau-Weiß gegen LASK
Krone Plus Logo
Legenden über Austria
„Heimschwäche ablegen, dann ist man voll dabei“
Red Bull Salzburg
Der Druck hinterlässt bei Letsch Spuren

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf