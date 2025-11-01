LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen FK Austria Wien

12. Runde in Österreichs Bundesliga: Der TSV Hartberg empfängt den FK Austria Wien. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Hartberg ist in der Liga seit fünf Spielen bzw. 14. September ohne Sieg, holte da vier – teilweise bittere – Unentschieden. Noch dazu muss man im letzten „falschen“ Heimspiel in der Südstadt das jüngste Cup-Aus gegen Blau-Weiß Linz im Elferschießen verdauen. Die Freude auf die Rückkehr in die eigene Arena am 22. November gegen Ried dürfte jedenfalls groß sein, die Südstadt-Bilanz ist mit einem Punkt aus drei Partien schließlich enttäuschend. „Aber wir haben uns offensiv und defensiv super weiterentwickelt. Wenn wir einfach spielen und unser Ding durchziehen, dann werden wir uns auch endlich mit drei Punkten belohnen“, sagte Rechtsverteidiger Damjan Kovacevic.
In der letzten Südstadt-Partie könnte sich der Eindruck einer Auswärtspartie zusätzlich verstärken. „Für uns als Wiener ist es super, weil wir alle eine kurze Anreise zum Spiel haben. Wir freuen uns besonders auf das Match, weil wir wissen, dass uns viele Austrianer unterstützen werden“, betonte Austria-Kapitän Manfred Fischer. Gegen die Oststeirer wäre für den Liga-Fünften gemäß des Trends der vergangenen Wochen wieder ein Sieg angesagt. „In der Liga liegt alles sehr knapp beisammen, deshalb ist es ganz wichtig, dass wir jetzt extrem hungrig bleiben und regelmäßig punkten“, schilderte FAK-Trainer Stephan Helm. „Hartberg steht immer kompakt. Wir müssen die richtigen Lösungen mit dem Ball finden, wollen druckvoll und gleichzeitig geduldig agieren.“
Alte Bekannte
Das bisher letzte Austria-Spiel in der Südstadt liegt schon eine Weile zurück: Am 6. März 2022 qualifizierten sich die „Veilchen“ in der letzten Runde des Grunddurchgangs mit einem 2:1-Sieg gegen die Admira noch für die Meistergruppe. Trainer der Violetten war damals Manfred Schmid. Der hatte mit Hartberg das erste Saisonduell gegen die Austria mit 3:1 gewonnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.