Sepp Straka legt jetzt eine Baby-Pause ein

Ausnahme für Straka

Das erste der beiden von Straka erwähnten Turniere findet nächste Woche in Abu Dhabi statt, das darauf eine Woche später in Dubai. Durch die Absagen kommt Straka nicht auf die heuer vier verpflichtenden Turnierteilnahmen auf der World Tour. World-Tour-Geschäftsführer Guy Kinnings reduzierte diese Zahl beim gebürtigen Wiener aufgrund dessen familiärer Verpflichtungen aber auf zwei, womit er auch 2026 spielberechtigt ist.