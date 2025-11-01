Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Intensivpflege

Sepp Straka legt jetzt eine Baby-Pause ein

Sport-Mix
01.11.2025 16:48
Sepp Straka mit Familie
Sepp Straka mit Familie(Bild: Sepp Straka)

Österreichs Golfstar Sepp Straka hat seine Nennung für zwei kommende Play-off-Turniere der World Tour aus familiären Gründen zurückgezogen. Der 32-Jährige begründete das mit der Entlassung seines im August geborenen Sohnes Thomas aus der Krankenhaus-Intensivpflege, er wolle seine Frau Paige daheim in der Betreuung des Sprösslings unterstützen. 

0 Kommentare

Straka hatte im September ein Vorbereitungsturnier auf den Ryder Cup ausgelassen, bei dem er mit Europa erneut den Titel holte.

  „Ich muss in Alabama sein, um Paige zu unterstützen und sicherzustellen, dass Thomas zu Hause den bestmöglichen Start hat“, wurde Straka auf der World-Tour-Homepage zitiert. „Danke für die Unterstützung der vergangenen zwei Monate. Wir sind dem medizinischen Team dankbar, dass sie für unseren Sohn so gesorgt haben, dass er sich seit August gut entwickelt hat.“

Lesen Sie auch:
Der zweifache Ryder Cup-Sieger Sepp Straka kommt nach Kitzbühel.
Bei Heimturnier
Sepp Straka ist nächstes Jahr in Kitzbühel dabei!
13.10.2025
Detaillierte Rechnung
260.000 Euro! So teuer feierte Straka-Team Sieg
01.10.2025

Ausnahme für Straka
Das erste der beiden von Straka erwähnten Turniere findet nächste Woche in Abu Dhabi statt, das darauf eine Woche später in Dubai. Durch die Absagen kommt Straka nicht auf die heuer vier verpflichtenden Turnierteilnahmen auf der World Tour. World-Tour-Geschäftsführer Guy Kinnings reduzierte diese Zahl beim gebürtigen Wiener aufgrund dessen familiärer Verpflichtungen aber auf zwei, womit er auch 2026 spielberechtigt ist.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
155.547 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
112.499 mal gelesen
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
111.361 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Mehr Sport-Mix
Nach Intensivpflege
Sepp Straka legt jetzt eine Baby-Pause ein
Krone Plus Logo
Ende am Mountainbike
Hammer! Kärntnerin signiert bei Vingegaard-Team
Livvy Dunne:
Aus peinlichem Foto macht sie jetzt große Kohle
Basketball-Liga
Klosterneuburg schließt an Spitze zu Oberwart auf
Tischtennis
Polcanova in Montpellier-Achtelfinale out!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf