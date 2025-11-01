Sterbebegleiter: „Leben ist jetzt, nicht morgen“

Was zählt wirklich, wenn die Zeit knapp wird? Thomas Gabauer, Leiter des Mobilen Hospizes der Caritas Linz und Linz Land, weiß es aus unzähligen Begegnungen in den letzten Tagen seiner Patientinnen und Patienten. Er erzählt von Reue, Versöhnung und dem Mut, „heute“ zu leben.