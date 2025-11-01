Sterbebegleiter: „Leben ist jetzt, nicht morgen“

Was zählt wirklich, wenn die Zeit knapp wird? Thomas Gabauer, Leiter des Mobilen Hospizes der Caritas Linz und Linz Land, weiß es aus unzähligen Begegnungen in den letzten Tagen seiner Patientinnen und Patienten. Er erzählt von Reue, Versöhnung und dem Mut, „heute“ zu leben.
Wenn das Ende des Lebens näher rückt, bleiben nur jene Fragen, die wirklich zählen: Habe ich genug geliebt, genug gelebt und rechtzeitig „Es tut mir leid“ gesagt? Ein Gespräch mit einem Mann, der täglich erlebt, was Menschen am meisten bereuen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.