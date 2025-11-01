Urlaubsparadies führt lebenslanges Rauchverbot ein

Hohe Geldstrafen drohen

„Das Verbot gilt für alle Formen von Tabak“, stellte das Gesundheitsministerium klar – also können sich Betroffene dem Gesetz auch nicht entziehen, indem sie E-Zigaretten rauchen. Die Einzelhändler müssen das Alter der Käufer überprüfen. Wer es damit nicht so genau nimmt, muss mit hohen Geldstrafen rechnen. Verkauft ein Einzelhändler künftig Tabak an Minderjährige, kann eine Strafe von umgerechnet etwa 2800 Euro bekommen, bei E-Zigaretten sind es ungefähr 280 Euro.