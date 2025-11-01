Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zehntausende Euro weg

Klick auf Link endet mit finanzieller Katastrophe

Tirol
01.11.2025 17:21
Mehrere Zehntausend Euro überwies das Opfer an Betrüger.
Mehrere Zehntausend Euro überwies das Opfer an Betrüger.(Bild: Benjamin (computergeneriert))

Ein in Tirol lebender Deutscher wollte eigentlich sein Vermögen mit vermeintlich seriösen Investment-Geschäften vermehren. Hohe Gewinne wurden versprochen – doch jetzt ist er um Zehntausende Euro ärmer. Der gutgläubige Mann tappte in die Falle von Betrügern.

0 Kommentare

Ein Werbelink im Internet stürzte den Deutschen, der in Leutasch im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land wohnt, letztendlich ins Verderben. Bereits im Juni hatte der gutgläubige Mann auf diesen geklickt, woraufhin er mit vermeintlichen Investment-Experten in Kontakt kam.

Zitat Icon

Als der Mann schlussendlich für Performance und Kontogebühr einen fünfstelligen Eurobetrag zahlen sollte, um Auszahlungen zu erhalten, stoppte er die Einzahlungen.

Ein Sprecher der Polizei

Unter deren Anleitung habe das Opfer einen Account sowie Konten erstellt. Im Anschluss habe der Deutsche immer wieder Einzahlungen getätigt. „Als der Mann schlussendlich für Performance und Kontogebühr einen fünfstelligen Eurobetrag zahlen sollte, um Auszahlungen zu erhalten, stoppte er die Einzahlungen und erstattete Anzeige“, so die Polizei. Das war freitags.

Lesen Sie auch:
Erhöhte Vorsicht ist geboten, wenn vermeintliche Kinder plötzlich mit neuer Nummer schreiben.
Tochter-Sohn-Trick
„Falsche Kinder“ zockten hilfsbereite Väter ab
01.11.2025
Vertrauen erschlichen
In WhatsApp-Gruppe eingeladen und abgezockt
30.10.2025

Zehntausende Euro sind futsch
Beim bisher „investierten“ Geld handelt es sich um ein Vermögen – die Ermittler sprechen von einem mittleren, fünfstelligen Eurobetrag, also mehrere Zehntausend Euro. Das gesamte Geld ist futsch – von den Tätern fehlt freilich jede Spur. Entsprechende Ermittlungen sind im Gange.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
155.547 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
112.499 mal gelesen
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
111.361 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf