Meinl-Reisinger: Ägypten ist zentrales Partnerland

Die Eröffnung des Museums bei den Pyramiden von Gizeh im Großraum Kairo war eigentlich schon vor zehn Jahren geplant gewesen. Sie wurde seitdem aber immer wieder abgesagt, unter anderem wegen politischer Unruhen und der Corona-Pandemie. Weite Teile sind schon seit vergangenem Jahr für Besucher zugänglich. Mit der offiziellen Eröffnung sollen unter anderem der Grabschatz des berühmten Kindkönigs Tutanchamun, darunter seine weltbekannte goldene Totenmaske, zu sehen sein. Das GEM beheimatet mehr als 100.000 Artefakte aus der pharaonischen, griechischen und römischen Antike.