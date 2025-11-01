Bullen-Horror: In 20 Jahren kein einziger Sieg!

Mit der SV Ried gastiert ein ambitionierter Aufsteiger am Sonntag (14.30 Uhr, live auf Sky und im Krone.at-Liveticker) beim FC Red Bull Salzburg. Coach Thomas Letsch sprach vor dem Duell über kurze Nächte und den Trainer der Innviertler.
„Nach einem Spiel ist es nicht so einfach, wieder runterzukommen und abzuschalten“, meinte Thomas Letsch in Bezug auf die Cup-Überstunden gegen die WSG Tirol (3:1 nach Verlängerung). Drei, vielleicht vier Stunden Schlaf waren ihm in der Nacht auf Freitag vergönnt. „Irgendwann geht man ins Bett, ich schlafe aber nie gut nach einem Spiel.“ Das sei unabhängig vom Ausgang einer Partie.
