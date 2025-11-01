Vorteilswelt
Bundesliga im TICKER

LIVE ab 17 Uhr: Linzer Derby Blau-Weiß gegen LASK

Bundesliga
01.11.2025 04:27
Packende Duelle werden wohl auch heute wieder für Aufreger beim Linzer Derby sorgen ...
Packende Duelle werden wohl auch heute wieder für Aufreger beim Linzer Derby sorgen ...(Bild: GEPA)

12. Runde in Österreichs Bundesliga: Der FC Blau-Weiß Linz empfängt im Linzer Derby den LASK. Wir berichten live (siehe unten).

Hier der LIVETICKER:

Vor allem in der oberösterreichischen Hauptstadt werden am Samstag viele Augen auf das Fußball-Derby zwischen Blau-Weiß Linz und dem LASK gerichtet sein. In der Bundesliga hat der LASK nur drei Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen.

(Bild: GEPA)

Die Bilanz im Linzer Derby ist seit dem Bundesliga-Aufstieg des FC Blau-Weiß ausgeglichen. Es gab bisher je zwei Siege sowie ein 0:0-Remis. Blau-Weiß gewann beide Heimspiele und blieb dabei ohne Gegentor. Nach dem Gesetz der Heimserie wäre die Mannschaft von Trainer Mitja Mörec im ausverkauften Hofmann Personal Stadion daher Favorit.

Der LASK geht unter Trainer Dietmar Kühbauer jedoch um einiges stabiler als zum Saisonanfang ins Lokalduell: Alle drei Spiele unter Kühbauer gewannen die Athletiker, dabei fingen sie sich kein Gegentor ein. „Wenn man die letzten zwei Ligaspiele hernimmt, waren das jeweils gute Leistungen, die wir wieder auf den Platz bringen wollen. Im Derby wird es heiß hergehen, wir wollen aggressiv gegen den Ball agieren“, erläuterte der Burgenländer. „Die Mannschaft, die in ihrem Spiel fokussierter bleibt, wird als Sieger vom Platz gehen.“

Überstunden
Blau-Weiß musste im Cup gegen Hartberg am Dienstag Überstunden schieben, da man sich erst im Elfmeterschießen durchsetzte. „Dass Müdigkeit da ist, ist ja klar. Aber ich will das nicht zu groß thematisieren“, sagte Mörec, der sich auf die spezielle Stimmung freut. „Diese Stadtderbys sind etwas Besonderes. Die Vorfreude ist richtig, richtig groß. Wir wollen ja eine Reaktion auf unser letztes Derby zeigen, dafür werden wir alles investieren.“ In der Hinrunde hatte sich der LASK zuhause mit 2:0 durchgesetzt. „Es war uns allen bewusst, dass das nicht unser bestes Spiel war“, erklärte Mörec.

