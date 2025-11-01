LIVE ab 17 Uhr: Linzer Derby Blau-Weiß gegen LASK

Überstunden

Blau-Weiß musste im Cup gegen Hartberg am Dienstag Überstunden schieben, da man sich erst im Elfmeterschießen durchsetzte. „Dass Müdigkeit da ist, ist ja klar. Aber ich will das nicht zu groß thematisieren“, sagte Mörec, der sich auf die spezielle Stimmung freut. „Diese Stadtderbys sind etwas Besonderes. Die Vorfreude ist richtig, richtig groß. Wir wollen ja eine Reaktion auf unser letztes Derby zeigen, dafür werden wir alles investieren.“ In der Hinrunde hatte sich der LASK zuhause mit 2:0 durchgesetzt. „Es war uns allen bewusst, dass das nicht unser bestes Spiel war“, erklärte Mörec.