Junge Ranger starten in die Welt des Nationalparks

„Bewusstsein für Natur und Umwelt stärken“

„Die Nachwuchs-Ranger erhalten eine fundierte Einführung in die faszinierende Welt des Nationalparks – von Tier- und Pflanzenkunde über Geologie und Gletscher bis hin zum Leben in den Alpen“, erklärte Nationalpark-Landesrätin Sara Schaar bei der Auftaktveranstaltung. Sie bedankte sich bei den engagierten Nationalpark-Ranger und bei den Jugendlichen, die ihre Sommerferien in den Dienst des Naturschutzes stellen.