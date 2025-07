Am liebsten besuchen uns immer noch die Deutschen

Mitnichten, denn für das Besucher-Minus – auf ganz Österreich gerechnet waren es laut Statistik Austria sogar 17 Prozent weniger Nächtigungen von ausländischen Gästen – gibt es eine Erklärung. „Wir haben in diesem Zeitraum drei ,Zwickelwochenenden’: Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam. Die waren im letzten Jahr allesamt im Mai“, sagt Stefan Praher, Spartengeschäftsführer für Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKOÖ. Diese reisestarken verlängerten Wochenenden haben sich heuer großteils in den Juni verlagert – und das sehe man eben auch an den Nächtigungszahlen.