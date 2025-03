Wo die Gäste im Urlaub nun den Sparstift ansetzen

Von Montag bis inklusive heute, Donnerstag, steht der Betrieb still, von morgen bis Sonntag steigt dann das „Grande Finale“ der Saison 2024/25 – während damit am Kasberg die Wintersaison also auf die Zielgeraden biegt, soll man in Hinterstoder noch bis zum 6. April die Pisten unsicher machen können. In Schladming lockt man auf der Planai unter dem Motto „Sonnenskilauf“ mit Pistengaudi bis 21. April, womit auch ein Oster-Ski-Urlaub möglich wird.