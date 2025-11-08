Wolfsberger AC gegen TSV Hartberg ab 17 Uhr LIVE

13. Runde in der heimischen Bundesliga: Der Wolfsberger AC empfängt den TSV Hartberg. Um 17 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Die auf Rang drei liegenden Wolfsberger haben die Chance, die fünftplatzierten Steirer in der Tabelle mit einem Sieg im 50. direkten Duell um acht Punkte abzuhängen. Einen Sieger gab es in der ersten Neuauflage des Cup-Finales beim 2:2 am 20. September in der Südstadt nicht. Nach dem Abgang von Dietmar Kühbauer nimmt nun Peter Pacult einen Anlauf. „Es ist das nächste Heimspiel, wo wir drei Punkte einfahren sollten, und nachdem, was ich im Training gesehen habe, bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird“, erläuterte der WAC-Coach. Zuletzt gegen WSG Tirol reichte es nur zu einem 0:0.
Die Hartberger hingegen treten nach dem 2:1 gegen die Austria und vier ungeschlagenen Ligaspielen mit breiter Brust an. „Ich kann mich an kein schlechtes Spiel von uns in den letzten Wochen erinnern. Das, was wir machen, ist schon sehr fundiert – die Gegner haben es schwer, und wir sind unangenehm zu bespielen“, sagte TSV-Trainer Manfred Schmid. Für seine Truppe ist es aufgrund der Bauarbeiten im eigenen Stadion das 13. Auswärtsspiel in Folge. „Das ist nicht ganz einfach, aber wir wollen die monatelange Tour durch Österreich auf jeden Fall erfolgreich abschließen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.