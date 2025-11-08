Wolfsberger AC gegen TSV Hartberg ab 17 Uhr LIVE

Die auf Rang drei liegenden Wolfsberger haben die Chance, die fünftplatzierten Steirer in der Tabelle mit einem Sieg im 50. direkten Duell um acht Punkte abzuhängen. Einen Sieger gab es in der ersten Neuauflage des Cup-Finales beim 2:2 am 20. September in der Südstadt nicht. Nach dem Abgang von Dietmar Kühbauer nimmt nun Peter Pacult einen Anlauf. „Es ist das nächste Heimspiel, wo wir drei Punkte einfahren sollten, und nachdem, was ich im Training gesehen habe, bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird“, erläuterte der WAC-Coach. Zuletzt gegen WSG Tirol reichte es nur zu einem 0:0.