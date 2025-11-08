Irland will Israels Ausschluss aus UEFA-Bewerben

Ein Ausschluss Israels aus dem internationalen Fußball war während des Gaza-Krieges immer wieder gefordert worden. Israel wies die Vorwürfe stets zurück. Auch in der UEFA soll Berichten zufolge über einen Ausschluss beraten worden sein, zu einer Abstimmung im Exekutivkomitee kam es nach der Ausarbeitung eines Friedensplans für den Konflikt jedoch nicht.