Irland will Israels Ausschluss aus UEFA-Bewerben

Der irische Fußball-Verband (FAI) hat am Samstag beschlossen, einen Antrag auf Ausschluss israelischer Mannschaften aus den Bewerben der UEFA zu stellen!
Diesen Beschluss fasste eine Versammlung des Verbandes mit großer Mehrheit in Dublin. Der Vorstand solle ohne Verzögerung den formellen Antrag zur Suspendierung des israelischen Verbandes beim UEFA-Exekutivkomitee stellen, heißt es in der Vorlage.
Ende September hatte der türkische Verband als erstes UEFA-Mitglied öffentlich den Ausschluss Israels gefordert. Die Iren begründen den Antrag damit, dass der israelische Verband die Organisation von Vereinen im Westjordanland erlaube und zudem keine wirksame Anti-Rassismus-Politik durchsetze. Beides sei ein Verstoß gegen entsprechende UEFA-Statuten.
Ein Ausschluss Israels aus dem internationalen Fußball war während des Gaza-Krieges immer wieder gefordert worden. Israel wies die Vorwürfe stets zurück. Auch in der UEFA soll Berichten zufolge über einen Ausschluss beraten worden sein, zu einer Abstimmung im Exekutivkomitee kam es nach der Ausarbeitung eines Friedensplans für den Konflikt jedoch nicht.
Israelische Klubs im Westjordanland im Fokus
Insbesondere die israelischen Vereine im Westjordanland, die in unteren Ligen spielen, beschäftigen den Weltfußball seit Jahren. Israel hatte das Gebiet im Sechstagekrieg 1967 erobert und besetzt, nach internationalem Recht gelten die israelischen Siedlungen als illegal. Der palästinensische Fußball-Verband hatte deswegen bereits mehrfach Sanktionen gegen den israelischen Verband gefordert. Zuständig für eine weltweite Suspendierung und auch einen WM-Ausschluss – unabhängig von dem Qualifikationswettbewerb – wäre der Weltverband FIFA.
Irland richtet gemeinsam mit England, Schottland und Wales 2028 die EM aus. Die irische Politik hatte sich immer wieder für einen palästinensischen Staat ausgesprochen und Israels Vorgehen im Gaza-Krieg verurteilt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.