Verstoß gegen Statuten

Irland will Israels Ausschluss aus UEFA-Bewerben

Fußball International
08.11.2025 19:49
-
-(Bild: APA/EVA MANHART)

Der irische Fußball-Verband (FAI) hat am Samstag beschlossen, einen Antrag auf Ausschluss israelischer Mannschaften aus den Bewerben der UEFA zu stellen!

0 Kommentare

Diesen Beschluss fasste eine Versammlung des Verbandes mit großer Mehrheit in Dublin. Der Vorstand solle ohne Verzögerung den formellen Antrag zur Suspendierung des israelischen Verbandes beim UEFA-Exekutivkomitee stellen, heißt es in der Vorlage.

Ende September hatte der türkische Verband als erstes UEFA-Mitglied öffentlich den Ausschluss Israels gefordert. Die Iren begründen den Antrag damit, dass der israelische Verband die Organisation von Vereinen im Westjordanland erlaube und zudem keine wirksame Anti-Rassismus-Politik durchsetze. Beides sei ein Verstoß gegen entsprechende UEFA-Statuten.

Ein Ausschluss Israels aus dem internationalen Fußball war während des Gaza-Krieges immer wieder gefordert worden. Israel wies die Vorwürfe stets zurück. Auch in der UEFA soll Berichten zufolge über einen Ausschluss beraten worden sein, zu einer Abstimmung im Exekutivkomitee kam es nach der Ausarbeitung eines Friedensplans für den Konflikt jedoch nicht.

Israelische Klubs im Westjordanland im Fokus
Insbesondere die israelischen Vereine im Westjordanland, die in unteren Ligen spielen, beschäftigen den Weltfußball seit Jahren. Israel hatte das Gebiet im Sechstagekrieg 1967 erobert und besetzt, nach internationalem Recht gelten die israelischen Siedlungen als illegal. Der palästinensische Fußball-Verband hatte deswegen bereits mehrfach Sanktionen gegen den israelischen Verband gefordert. Zuständig für eine weltweite Suspendierung und auch einen WM-Ausschluss – unabhängig von dem Qualifikationswettbewerb – wäre der Weltverband FIFA.

Irland richtet gemeinsam mit England, Schottland und Wales 2028 die EM aus. Die irische Politik hatte sich immer wieder für einen palästinensischen Staat ausgesprochen und Israels Vorgehen im Gaza-Krieg verurteilt.

