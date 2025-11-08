Wie ging’s Ihnen im SOS-Kinderdorf, Frau Hruska?

Eine helle, freundliche Wohnung in Wien-Donaustadt. Petra Hruska hat einen Kaffeetisch mit Schokoladekuchen gedeckt, vor ihr liegen viele alte Fotos. Sie zeigen „Pezi“, wie sie als kleines Mädchen genannt wurde, im weißen Kleid bei der Erstkommunion, unter dem erleuchteten Christbaum, als Hexe verkleidet im Fasching und am Strand von Holland. „Da ist meine Mama“, strahlt sie und zeigt auf eine blonde Frau im Dirndl. Es ist ihre Kinderdorf-Mutter Ursula Holubar.