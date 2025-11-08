Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Das große Interview

Wie ging’s Ihnen im SOS-Kinderdorf, Frau Hruska?

Österreich
08.11.2025 19:00
Petra Hruska (55) kam mit acht Monaten ins SOS-Kinderdorf in Hinterbrühl.
Petra Hruska (55) kam mit acht Monaten ins SOS-Kinderdorf in Hinterbrühl.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Negative Schlagzeilen über Missbrauch und Gewalt haben Petra Hruska (55) aufgewühlt und krank gemacht: Jetzt geht die Frau, die im SOS-Kinderdorf Hinterbrühl in Niederösterreich aufgewachsen ist, an die Öffentlichkeit und erzählt IHRE Geschichte.

0 Kommentare

Eine helle, freundliche Wohnung in Wien-Donaustadt. Petra Hruska hat einen Kaffeetisch mit Schokoladekuchen gedeckt, vor ihr liegen viele alte Fotos. Sie zeigen „Pezi“, wie sie als kleines Mädchen genannt wurde, im weißen Kleid bei der Erstkommunion, unter dem erleuchteten Christbaum, als Hexe verkleidet im Fasching und am Strand von Holland. „Da ist meine Mama“, strahlt sie und zeigt auf eine blonde Frau im Dirndl. Es ist ihre Kinderdorf-Mutter Ursula Holubar.

In einem Brief an die „Krone“ schrieb die gebürtige Salzburgerin von ihrer „großen Verzweiflung“ über die Berichte von Misshandlungen, sexuellem Missbrauch und jahrelanger Vertuschung. Weil sie, wie viele andere, die Zeit im SOS-Kinderdorf ganz anders erlebt hat.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Conny Bischofberger
Conny Bischofberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Onlinekurs für ...
Warum Ärzte jetzt wieder die Schulbank drücken
Krone Plus Logo
Das große Interview
Wie ging’s Ihnen im SOS-Kinderdorf, Frau Hruska?
Hoffnung geben
Jede Spende ist wie eine Streicheleinheit
Unfall beim Sport
Taucher verunglückte im Neufelder See tödlich
Beim Entminungsdienst
Explosiv: „Sprengen ist das Allersicherste“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine