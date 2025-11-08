Wie ging’s Ihnen im SOS-Kinderdorf, Frau Hruska?

Negative Schlagzeilen über Missbrauch und Gewalt haben Petra Hruska (55) aufgewühlt und krank gemacht: Jetzt geht die Frau, die im SOS-Kinderdorf Hinterbrühl in Niederösterreich aufgewachsen ist, an die Öffentlichkeit und erzählt IHRE Geschichte.
Eine helle, freundliche Wohnung in Wien-Donaustadt. Petra Hruska hat einen Kaffeetisch mit Schokoladekuchen gedeckt, vor ihr liegen viele alte Fotos. Sie zeigen „Pezi“, wie sie als kleines Mädchen genannt wurde, im weißen Kleid bei der Erstkommunion, unter dem erleuchteten Christbaum, als Hexe verkleidet im Fasching und am Strand von Holland. „Da ist meine Mama“, strahlt sie und zeigt auf eine blonde Frau im Dirndl. Es ist ihre Kinderdorf-Mutter Ursula Holubar.
In einem Brief an die „Krone“ schrieb die gebürtige Salzburgerin von ihrer „großen Verzweiflung“ über die Berichte von Misshandlungen, sexuellem Missbrauch und jahrelanger Vertuschung. Weil sie, wie viele andere, die Zeit im SOS-Kinderdorf ganz anders erlebt hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.