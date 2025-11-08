Warum Ärzte jetzt wieder die Schulbank drücken

Die Zahlen lesen sich wie eine medizinische Diagnose – und sie klingt besorgniserregend. Laut aktueller Ärztestatistik der Österreichischen Ärztekammer werden in den kommenden zehn Jahren 18.189 Ärzte das Pensionsalter überschreiten. Das bedeutet: Jedes Jahr müssen rund 1800 neue Medizinerinnen und Mediziner nachrücken, nur um den Status quo zu halten.