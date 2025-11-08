Tim Mälzer: „Ich bin so die kochende Wärmflasche“

Mälzer scheint bei sich angekommen zu sein und zu wissen, wo sein Platz ist, weshalb er in seiner Funktion als Kulinarik-Botschafter, um den Kreis zu schließen, dem jungen Tim Mälzer nur eines mit auf den Weg geben würde: „Das ist schon alles richtig so. Bleib so unvernünftig und mutig.“ Für seine Zukunft würde er sich wünschen, konstruktiv zu bleiben und kein destruktiver alter Mann zu werden. „Manchmal merke ich in mir bestimmte Momente, in denen ich die notwendige Begeisterung für Veränderung nicht an den Tag gelegt habe.“ Die Botschaft an den alten Tim Mälzer würde also lauten: „Bleib offen für Veränderung und tolerant.“ Eine letzte Botschaft hat Mälzer noch für all jene, die seinen Beruf ergreifen wollen. Sie ist für Mälzers Verhältnisse wortkarg, aber mit seiner Hamburger Schnauze auf den Punkt gebracht: „Mach’!“