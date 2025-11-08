Schlimmstenfalls muss Kiew geräumt werden

Zu Beginn der Angriffe habe die Hauptstadt über ausreichende Energiekapazitäten verfügt, erklärte Ex-Energieminister Iwan Platschkow der ukrainischen Nachrichtenseite Telegraf, „die entsprechenden Netze wurden renoviert“. Man müsse sich jedoch im Klaren sein, dass die Sicherheitsreserven nicht mehr so hoch seien wie vor dem Krieg. Die getroffenen Kraftwerke in Kiew seien die wichtigsten Strom- und Heizquellen und es gebe Pläne, die beschädigten Transformatoren und andere Infrastruktur zu ersetzen. „Die Sicherheitsmarge ist aber sehr gering, daher ist die Lage angespannt.“