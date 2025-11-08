Max Verstappen erlebt Quali-Desaster in Sao Paulo!

Ist das schon die Vorentscheidung im WM-Dreikampf mit McLaren? Max Verstappen erlebt in Brasilien ein Quali-Desaster – der Red-Bull-Star scheidet bereits in Q1 aus und muss das Hauptrennen am Sonntag nur von Startplatz 16 aus in Angriff nehmen.
„Ich habe keinen Grip!“, funkte der Niederländer frustriert an die Box. Schon im Sprintrennen am Samstag tat sich der Weltmeister schwer, rettete sich aber immerhin noch auf Platz vier.
„Ich hatte kein Gefühl im Auto. Ich konnte nicht am Limit fahren. Das war natürlich schlecht“, so Verstappen am Sky-Mikrofon. Ob die WM schon abgehakt ist? „Wir müssen nun erst einmal verstehen, was wir mit dem Auto falsch machen.“
Hier die Fahrer-WM-Wertung:
Titelverteidigung adé?
In der Gesamtwertung liegt Verstappen nun 39 Punkte hinter Spitzenreiter Lando Norris. Angesichts der schwierigen Ausgangslage in São Paulo könnte die Titelverteidigung für den vierfachen Weltmeister bereits außer Reichweite geraten sein.
