Bundesliga: Austria Wien gegen GAK ab 17 Uhr LIVE

Bundesliga
08.11.2025 05:00
Wer jubelt in Wien-Favoriten?
Wer jubelt in Wien-Favoriten?(Bild: GEPA)

13. Runde in der heimischen Bundesliga: Austria Wien trifft auf den GAK. Um 17 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Wiener hoffen auf „Reaktion“
Die Wiener rutschten durch die jüngste Negativphase aus der oberen Tabellenhälfte, sind nur noch Siebenter. Sowohl beim 0:3 gegen Salzburg als auch beim 1:2 zuletzt in der Südstadt gegen Hartberg stand es schon nach 16 Minuten 0:2. „Wir wollen nach den Niederlagen unbedingt eine Reaktion zeigen und uns für den Aufwand, den wir am Platz betreiben, belohnen“, sagte Austria-Trainer Stephan Helm. Dafür gelte es, den Spielverlauf mehr auf die eigene Seite zu ziehen und die Null zu halten. Das gelang diese Saison erst zweimal. Mit 20 haben die Wiener die zweitmeisten Gegentore nach dem GAK (21) erhalten.

  „Wir müssen in den Strafraumsituationen um den Ticken konsequenter agieren“, forderte Helm. Dann werde man in einer „extrem ausgeglichenen Liga“ schnell wieder alles in andere Bahnen lenken können. Das wäre auch für den Coach wichtig, um eine ruhige Länderspielpause genießen zu können. Seine Spieler wollen „keine Unruhe reinkommen lassen“, wie Kapitän Manfred Fischer sagte. „Es war eine positive Woche, ich habe eine sehr hungrige Mannschaft erlebt, die es gemeinsam hinkriegen will.“ Die Grazer wollen zeigen, dass der Befreiungsschlag in Form des 3:1 gegen Altach keine einmalige Sache war.

„Wir wollen da anknüpfen, wo wir letztes Spiel aufgehört haben, als Einheit die Leistungsgrenze wieder voll ausschöpfen“, meinte Trainer Ferdinand Feldhofer. Dem von mehr als 11.500 Fans unterstützten Gegner fehle aktuell die Konstanz. „Deshalb werden sie sicher alles reinschmeißen, damit sie gewinnen.“ Die Grazer blieben seit dem Wiederaufstieg in sechs Ligaspielen gegen Wiener Teams sieglos, gegen die Austria gab es nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn ein 2:2. Das war eines von sechs Spielen in Feldhofers Trainerkarriere gegen die Austria, verloren ging nur eines mit Rapid im Oktober 2022.

Folgen Sie uns auf