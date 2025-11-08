Kreuzbandriss-Drama! Slalom-Ass verpasst Olympia

Die slowenische Slalom-Spezialistin Andreja Slokar hat sich im Training in Sölden einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen!
Die 28-Jährige fällt damit für den gesamten Olympia-Winter aus.
Slokar hatte in der Vorsaison im Weltcup sieben Top-Ten-Plätze inklusive Rang drei beim Saisonfinale in den USA geschafft.
WM-Sechste in Saalbach
Bei der WM in Saalbach-Hinterglemm wurde sie Sechste.
Auch 2022/23 war sie wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen, damals war das linke Knie betroffen.
