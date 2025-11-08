Vorteilswelt
Knie kaputt

Kreuzbandriss-Drama! Slalom-Ass verpasst Olympia

Ski Alpin
08.11.2025 20:00
Beim jüngsten Weltcup-Finale in Sun Valley hatte Andreja Slokar noch über Platz 3 im Slalom ...
Beim jüngsten Weltcup-Finale in Sun Valley hatte Andreja Slokar noch über Platz 3 im Slalom gejubelt – nun hat sie sich einen Kreuzbandriss zugezogen …(Bild: GEPA)

Die slowenische Slalom-Spezialistin Andreja Slokar hat sich im Training in Sölden einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen!

0 Kommentare

Die 28-Jährige fällt damit für den gesamten Olympia-Winter aus.

Slokar hatte in der Vorsaison im Weltcup sieben Top-Ten-Plätze inklusive Rang drei beim Saisonfinale in den USA geschafft.

WM-Sechste in Saalbach
Bei der WM in Saalbach-Hinterglemm wurde sie Sechste.

Auch 2022/23 war sie wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen, damals war das linke Knie betroffen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Kommentare

Folgen Sie uns auf