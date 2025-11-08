Djokovic schreibt mit 101. Titel ATP-Geschichte

Novak Djokovic hat das ATP250-Turnier in Athen gewonnen. Der topgesetzte Serbe besiegte im Finale am Samstag den Italiener Lorenzo Musetti mit 4:6,6:3,7:5 und feierte seinen insgesamt 101. Turniersieg auf der Tour. Damit ist er auch der älteste Gewinner eines ATP-Events!
Musetti hingegen verspielte seine sportlich letzte Chance auf einen Start bei den ATP Finals in Turin, mit einem Finalsieg hätte er noch den Kanadier Felix Auger-Aliassime eingeholt und sich das Startrecht gesichert.
Ältester Gewinner eines ATP-Events
Allerdings könnte Musetti noch zum Stelldichein der besten Spieler des Jahres dazustoßen, sollte ein Qualifizierter noch kurzfristig absagen. Djokovic zum Beispiel hatte seinen Start in Turin zuletzt offen gelassen. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger avancierte mit 38 Jahren und 5 Monaten zum ältesten Gewinner eines ATP-Events.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.