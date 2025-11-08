Vorteilswelt
Emotionale Siegesfeier

Djokovic schreibt mit 101. Titel ATP-Geschichte

Tennis
08.11.2025 20:15
Novak Djokovic
Novak Djokovic(Bild: AP/Yorgos Karahalis)

Novak Djokovic hat das ATP250-Turnier in Athen gewonnen. Der topgesetzte Serbe besiegte im Finale am Samstag den Italiener Lorenzo Musetti mit 4:6,6:3,7:5 und feierte seinen insgesamt 101. Turniersieg auf der Tour. Damit ist er auch der älteste Gewinner eines ATP-Events!

Musetti hingegen verspielte seine sportlich letzte Chance auf einen Start bei den ATP Finals in Turin, mit einem Finalsieg hätte er noch den Kanadier Felix Auger-Aliassime eingeholt und sich das Startrecht gesichert.

(Bild: AP/Yorgos Karahalis)

Ältester Gewinner eines ATP-Events
Allerdings könnte Musetti noch zum Stelldichein der besten Spieler des Jahres dazustoßen, sollte ein Qualifizierter noch kurzfristig absagen. Djokovic zum Beispiel hatte seinen Start in Turin zuletzt offen gelassen. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger avancierte mit 38 Jahren und 5 Monaten zum ältesten Gewinner eines ATP-Events.

