Djokovic schreibt mit 101. Titel ATP-Geschichte

Ältester Gewinner eines ATP-Events

Allerdings könnte Musetti noch zum Stelldichein der besten Spieler des Jahres dazustoßen, sollte ein Qualifizierter noch kurzfristig absagen. Djokovic zum Beispiel hatte seinen Start in Turin zuletzt offen gelassen. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger avancierte mit 38 Jahren und 5 Monaten zum ältesten Gewinner eines ATP-Events.