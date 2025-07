Steirische Wasserversorger mahnen zu Sparsamkeit

So berichtet der ORF Steiermark etwa, dass der Wasserverband Leibnitz am 1. Juli einen historischen Rekordverbrauch verbucht hat. Der Extremfall habe die Versorgung der 29 Gemeinden im Leibnitzer Feld an die Grenzen gebracht. Die Versorgungsverbände zeigen sich ob der Uneinsichtigkeit der Bevölkerung irritiert. So würden etwa viele Menschen das Wasser in ihren Pools nachfüllen oder tauschen, weil es zu warm geworden sei.