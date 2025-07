Erfahrener Steirer verstärkt Hartbergs Defensive

„Ich freue mich sehr, dass ich jetzt in Hartberg bin und in die Vorbereitung einsteigen kann. Ich hoffe, dass wir diese Saison an die letzten Hartberg-Jahre anknüpfen können. Ich möchte der Mannschaft mit meinen Stärken weiterhelfen“, sagt Gölles in einer Aussendung des Vereins. Auch Obmann Erich Korherr ist erfreut: „Julian hat schon einige Einsätze in der Bundesliga zu Buche stehen und stellt uns defensiv breiter auf. Mit seiner Größe sorgt er auch für Torgefahr. Weiters spricht für ihn, dass er flexibel einsetzbar ist und auch aus der Steiermark kommt.“