Nationalbank eröffnet nun in Orten Bankomaten

Den ersten derartigen Bankomat nahmen Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann, Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und Bürgermeisterin Daniela Engel kürzlich in Obritzberg-Rust in Betrieb. „Wir wollen bestehende Versorgungslücken in naher Zukunft schließen“, so Holzmann.