Trockener Brunnen sorgt für aufgeheizte Stimmung

Eine äußerst ungewöhnliche Allianz, ein gemeinsames Ziel: FPÖ und Grüne kämpfen in Tulln um die Reaktivierung des Hirtenspießbrunnen an der Donaulände. Das von Hans Muhr gestaltete Steinkunstwerk war 2021 stillgelegt worden. „Bürgermeister Peter Eisenschenk ließ ihn damals ohne Einbindung anderer Fraktionen mit einer Holzverkleidung umbauen. Auch die Pumpen wurden entfernt“, kritisieren die Stadträte Veronika Kulenkampff (Grüne) und Andreas Bors (FPÖ) den ÖVP-Politiker. Für die beiden ist der Schritt auch heute noch unverständlich. „Der Brunnen war über Jahre hinweg beliebter Treffpunkt und Spielplatz für Kinder“, so Bors.