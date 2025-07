Höchste Hitzewarnstufe für Kärnten ausgerufen

Aufgrund der aktuellen Wettersituation kann es laut Geosphere Austria zu „Beeinträchtigungen des Alltags und/oder zu Schäden in größerem Ausmaß kommen“. Die anhaltende Hitze bricht in der Wetteraufzeichnung Rekorde. In Klagenfurt ist der Juni 2025 bereits der wärmste Monat der seit 1813 bestehenden Messreihe.