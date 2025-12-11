Erfolgreichste Ski-Familie der Welt schlug zu

Bei den sehbehinderten Herren gewann Johannes Aigner mit seinem Guide Nico Haberl 1,69 Sekunden vor dem Franzosen Hyacinthe Deleplace. „Hansi“ strahlte: „Wir sind super happy. Wir haben noch einige Fehlerquellen ausbügeln können. Man merkt trotzdem, dass uns noch einige Super-G Trainingstage abgehen, wir mussten krankheitsbedingt ja ein paar Kurse auslassen. Die Strecke in Steinach ist immer super zum Reinkommen, wir sind am richtigen Weg. Diese Saison ist der Fokus ganz klar auf den Paralympics, trotzdem möchten wir uns nicht zu viel Druck machen und den Weltcup ebenso genießen.“