Wohnprojekt im ehemaligen „Essl“-Haus nun fix

Sozial und nachhaltig

Etwa 45 neue, leistbare und barrierefreie Wohneinheiten sollen dort künftig Senioren und Menschen mit Behinderung beheimaten. Das Haus, das „Essl-Haus des sozialen Miteinanders“ heißen wird – wurde um 2,3 Millionen Euro an das Land und den Sozialhilfeverband verkauft. „Durch Sanierung und Revitalisierung – statt Neubau auf der grünen Wiese – wird außerdem ein klares Zeichen für nachhaltige Ortsentwicklung gesetzt“, heißt es seitens des Landes.