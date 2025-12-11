„Kanzler Kreisky wollte meine Unterkunft bezahlen“

Jetzt vor Weihnachten hat Burgenlands „Volkshilfe“-Präsidentin Verena Dunst (67) besonders viel zu tun. Dennoch nahm sich die Ex-SPÖ-Politikerin Zeit, um mit der „Krone“ über drängende aktuelle Probleme, neue Projekte und ihr Verhältnis zum verstorbenen SPÖ-Bundeskanzler Bruno Kreisky zu sprechen.
Schon seit 23 Jahren ist Verena Dunst „Volkshilfe“-Präsidentin im Burgenland – und das mit Leib und Seele. Für ihren Einsatz bekommt sie keinen Cent. Ans Aufhören denkt sie trotzdem nicht: „Ich will bis 94 arbeiten und mit 104 Jahren sterben. Wer auch immer dann mein Nachfolger wird: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er oder sie diese Arbeit mit 300 Mitarbeitern auch ehrenamtlich machen wird, so wie ich das tue“, sagt die 67-Jährige.
Bereits als SPÖ-Familien- und Frauenlandesrätin in der Ära Hans Niessl engagierte sich die resolute Moschendorferin da, wo Not am Mann ist. Das blieb auch so, als sie unter Landeshauptmann Hans Peter Doskozil als erste Frau des Burgenlandes Landtagspräsidentin wurde. Seit dem Ausscheiden aus dem Landtag im heurigen Jänner rennt die frühere Lehrerin und Schuldirektorin noch mehr und bekam deshalb im Herbst zurecht die höchste Auszeichnung des Landes verliehen: das Goldenen Komturkreuz mit Stern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.