„Kanzler Kreisky wollte meine Unterkunft bezahlen“

Schon seit 23 Jahren ist Verena Dunst „Volkshilfe“-Präsidentin im Burgenland – und das mit Leib und Seele. Für ihren Einsatz bekommt sie keinen Cent. Ans Aufhören denkt sie trotzdem nicht: „Ich will bis 94 arbeiten und mit 104 Jahren sterben. Wer auch immer dann mein Nachfolger wird: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er oder sie diese Arbeit mit 300 Mitarbeitern auch ehrenamtlich machen wird, so wie ich das tue“, sagt die 67-Jährige.

Bereits als SPÖ-Familien- und Frauenlandesrätin in der Ära Hans Niessl engagierte sich die resolute Moschendorferin da, wo Not am Mann ist. Das blieb auch so, als sie unter Landeshauptmann Hans Peter Doskozil als erste Frau des Burgenlandes Landtagspräsidentin wurde. Seit dem Ausscheiden aus dem Landtag im heurigen Jänner rennt die frühere Lehrerin und Schuldirektorin noch mehr und bekam deshalb im Herbst zurecht die höchste Auszeichnung des Landes verliehen: das Goldenen Komturkreuz mit Stern.