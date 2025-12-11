„Meistergruppe ist nicht zwangsläufig das Ziel“

In Altachs Frauenabteilung bleibt in Zukunft wohl kein Stein auf dem anderen. Philipp Netzer und Eric Orie, bislang nur für die Herren verantwortlich, kümmern sich zukünftig auch um die Damen. Und mit Bernhard Summer sitzt ab sofort wieder ein alter Bekannter auf der Bank der Rheindörflerinnen, die ab Sommer einen neuen Weg gehen wollen.
„Eigentlich hatte ich geplant, länger in der Altachs Herrenabteilung zu bleiben“, gesteht Bernhard Summer, der exakt 397 Tage nach seinem Rauswurf durch den damaligen Sportchef seit gestern wieder der Coach des Frauen-Bundesligateams im Rheindorf ist. „Doch diese Pläne sind jetzt ein bisschen über den Haufen geworfen worden, als der Klub an mich herangetreten ist und mir mitgeteilt hat, dass es ein sehr großer Wunsch wäre, dass ich in Zukunft wieder die Frauen betreue.“
