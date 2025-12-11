Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Wird immer schlimmer“

So (un)sicher sind die Bahnhöfe in Wien

Wien
11.12.2025 18:50
Der Wiener Hauptbahnhof ist der größte Verkehrsknotenpunkt des Landes und laut dem VCÖ-Test auch ...
Der Wiener Hauptbahnhof ist der größte Verkehrsknotenpunkt des Landes und laut dem VCÖ-Test auch der schönste. Doch nicht alle Fahrgäste fühlen sich dort sicher.(Bild: Martin A. Jöchl)

Wiens Bahnhöfe sind nicht nur Verkehrsknotenpunkte, sondern auch soziale Räume, die tagtäglich von Hunderttausenden Menschen genutzt werden. Gewalt und Kriminalität an den Öffi-Stationen sind Alltag. Doch was zeigen die offiziellen Zahlen?

0 Kommentare

Wenn es um die schönsten und besten Bahnhöfe Österreichs geht, dann ist Wien immer ganz vorne mit dabei. Regelmäßig belegen unsere Stationen die vordersten Plätze im VCÖ-Ranking. Doch wie sicher oder unsicher sind Wiens Bahnhöfe? Welche Maßnahmen werden gesetzt? Die „Krone“ hat die Lage analysiert.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
1° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
3° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
2° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
0° / 12°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
174.175 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
163.593 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
129.575 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Wien
Conference League
Die Aufstellung: So startet Rapid gegen Omonia
Krone Plus Logo
„Wird immer schlimmer“
So (un)sicher sind die Bahnhöfe in Wien
Krone Plus Logo
U17-WM-Märchen
Der „stille Architekt“ des lauten Erfolgslaufs
Krone Plus Logo
Hartnäckige Gegner
Koralmbahn: „In Wien gab‘s teils null Verständnis“
„Krone“-Interview
Rapper Joshi Mizu: „Hip-Hop war eine gute Schule“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf