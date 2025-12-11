So (un)sicher sind die Bahnhöfe in Wien

LIVE: Salzburg muss gegen SC Freiburg bestehen
Europa League
Wiens Bahnhöfe sind nicht nur Verkehrsknotenpunkte, sondern auch soziale Räume, die tagtäglich von Hunderttausenden Menschen genutzt werden. Gewalt und Kriminalität an den Öffi-Stationen sind Alltag. Doch was zeigen die offiziellen Zahlen?
Wenn es um die schönsten und besten Bahnhöfe Österreichs geht, dann ist Wien immer ganz vorne mit dabei. Regelmäßig belegen unsere Stationen die vordersten Plätze im VCÖ-Ranking. Doch wie sicher oder unsicher sind Wiens Bahnhöfe? Welche Maßnahmen werden gesetzt? Die „Krone“ hat die Lage analysiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.