So (un)sicher sind die Bahnhöfe in Wien

Wenn es um die schönsten und besten Bahnhöfe Österreichs geht, dann ist Wien immer ganz vorne mit dabei. Regelmäßig belegen unsere Stationen die vordersten Plätze im VCÖ-Ranking. Doch wie sicher oder unsicher sind Wiens Bahnhöfe? Welche Maßnahmen werden gesetzt? Die „Krone“ hat die Lage analysiert.