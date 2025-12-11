Vorteilswelt
Nach fast einem Jahr!

Ski-Ass nach Horror-Sturz zurück auf Skiern

Ski Alpin
11.12.2025 18:47
Emotionale Momente: Cyprien Sarrazin ist zurück auf Skiern!
Emotionale Momente: Cyprien Sarrazin ist zurück auf Skiern!(Bild: GEPA)

Emotionen pur bei Ski-Rennläufer Cyprien Sarrazin: Erstmals seit seinem Horror-Sturz in Bormio Ende Dezember vergangenen Jahres, hat sich der Franzose wieder auf Skiern gezeigt. Auf Instagram veröffentlichte der Routinier ein Video und gibt dabei Einblicke in seine Gefühlswelt. 

„Dieses Gefühl war gut! Nichts kann das übertreffen“, ergänzt Sarrazin das Video, das ihn bei seiner Rückkehr auf die Piste zeigt. Nach fast einem Jahr stand der Franzose nun erstmals wieder auf Skiern. Noch Ende vergangenen Jahres musste er nach einem brutalen Sturz in Bormio um sein Leben kämpfen.

„Noch ein langer Weg“
An seiner Leidenschaft für das Skifahren hat das nichts verändert. Sogar ein Comeback im Weltcup peilt der Speed-Spezialist an. Die Rückkehr auf die Piste ist dabei ein wichtiger Schritt.

Lesen Sie auch:
Cyprien Sarrazin
Comeback von Sarrazin?
„Sie haben mir Hälfte der Schädeldecke abgenommen“
01.12.2025

„Es war richtig, mir Zeit zu lassen. Vielleicht ist mir noch nicht ganz klar, wie weit ich schon gekommen bin. Wahrscheinlich, weil es noch ein langer Weg ist, bis ich wieder so Ski fahren kann, wie ich es möchte, ohne Schmerzen in den Knien“, so der 31-Jährige.

Porträt von krone Sport
krone Sport
