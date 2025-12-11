Der „stille Architekt“ des lauten Erfolgslaufs

Die Burschen der U17 begeisterten im WM-Turnier, drangen sensationell bis ins Finale vor. Einer, der einen wesentlichen Anteil am „Wunder von Katar“ hatte, war Christoph Witamwas. Matchpläne, taktische Kniffs. Die „Krone“ traf sich mit dem Co-Trainer, der Fußball-Großmächte wie England und Italien Kopfschmerzen bereitet hat.