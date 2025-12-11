Der „stille Architekt“ des lauten Erfolgslaufs

Mit Olympiateilnehmerin erstes Mal ausprobiert
Paarlauf auf Eis
Die Burschen der U17 begeisterten im WM-Turnier, drangen sensationell bis ins Finale vor. Einer, der einen wesentlichen Anteil am „Wunder von Katar“ hatte, war Christoph Witamwas. Matchpläne, taktische Kniffs. Die „Krone“ traf sich mit dem Co-Trainer, der Fußball-Großmächte wie England und Italien Kopfschmerzen bereitet hat.
Ruhig, gelassen. Ein Lächeln auf den Lippen. Alle schien wie immer. Doch als Christoph Witamwas beim Treffen mit der „Krone“ die Silbermedaille der U17-WM auspackte, erfüllte Stolz den Raum. „Was wir erreicht haben, ist einzigartig. Unglaublich.“
