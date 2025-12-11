Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skigebiet Ankogel

Land Kärnten förderte neue Beschneiungsanlage

Kärnten
11.12.2025 16:00
Neue Schneekanonen sorgen für Pistenspaß
Neue Schneekanonen sorgen für Pistenspaß(Bild: Büro LR Schuschnig)

Rund eine Million Euro wurde in die Infrastruktur des Skigebiets gesteckt. 250.000 Euro kamen aus der „See-Berg-Wander-Rad-Offensive“ Kärntens, der Rest vom kroatischen Investor und seinen regionalen Partnern.

0 Kommentare

Ohne die Produktion von „technischem Schnee“ kommt mittlerweile fast kein Skigebiet in den Alpen mehr aus. Somit sind Investitionen in diese Infrastruktur überlebenswichtig.

Das wissen auch der kroatische Investor und seine regionalen Partner, die erst im Juni das Skigebiet Ankogel-Mallnitz übernommen hatten. Für rund eine Million Euro wurden die Beschneiungsanlagen auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Auch das Land Kärnten steuerte einen guten Teil bei: 250.000 Euro aus der „See-Berg-Wander-Rad-Offensive“.

Neue Pistenflächen für Anfänger
Vorangetrieben wurde dies von den Landesräten Sebastian Schuschnig und Daniel Fellner. „Zeitgemäße Infrastruktur ist wesentlich, um für unsere Gäste attraktiv zu bleiben“, erklären die beiden. „Nur mit einem breiten Angebot schaffen wir es, unsere Wettbewerbsfähigkeit als Winterdestination aufrechtzuerhalten.“ Durch die Investitionen wurde nicht nur der bestehende Pistenbetrieb gesichert, sondern auch zusätzliche Flächen für ungeübte Wintersportler geschaffen.

Lesen Sie auch:
Das Dreiländereck startet am 13. Dezember in die Wintersaison
Schwungvoller Start
„Skifoahn“: Das sind die nächsten Pistenfreigaben
10.12.2025
Krone Plus Logo
Preise sind gestiegen
Skistart! So viel kostet Wintersport in Kärnten
26.11.2025
Skisaison eröffnet
Nassfeld: Ein ganzes Skigebiet für uns allein
04.12.2025

Vorteile für Gäste und Einheimische
„So erweitern wir nicht nur das Angebot und verbessern das Gästeerlebnis, sondern sorgen zugleich auch für wichtige wirtschaftliche Impulse und Wertschöpfung in der gesamten Region“, so Schuschnig und Fellner betont: „So schaffen wir moderne Infrastruktur für Gäste, sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität und geben unserer Region die Perspektiven, die sie verdient.“

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
173.700 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
158.533 mal gelesen
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.859 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Kärnten
Skigebiet Ankogel
Land Kärnten förderte neue Beschneiungsanlage
45 Wohnungen
Wohnprojekt im ehemaligen „Essl“-Haus nun fix
Krone Plus Logo
Petzen statt Zuckerhut
Für die Liebe! Brasilo-Star zog ins kalte Kärnten
Dramatische Szenen
Bruder rettet Buben (9) aus Flammen
Soll verkauft werden
Endgültiges Aus für den Sessellift auf Koralpe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf