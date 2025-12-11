Land Kärnten förderte neue Beschneiungsanlage

Neue Pistenflächen für Anfänger

Vorangetrieben wurde dies von den Landesräten Sebastian Schuschnig und Daniel Fellner. „Zeitgemäße Infrastruktur ist wesentlich, um für unsere Gäste attraktiv zu bleiben“, erklären die beiden. „Nur mit einem breiten Angebot schaffen wir es, unsere Wettbewerbsfähigkeit als Winterdestination aufrechtzuerhalten.“ Durch die Investitionen wurde nicht nur der bestehende Pistenbetrieb gesichert, sondern auch zusätzliche Flächen für ungeübte Wintersportler geschaffen.