Land Kärnten förderte neue Beschneiungsanlage

Rund eine Million Euro wurde in die Infrastruktur des Skigebiets gesteckt. 250.000 Euro kamen aus der „See-Berg-Wander-Rad-Offensive“ Kärntens, der Rest vom kroatischen Investor und seinen regionalen Partnern.
Ohne die Produktion von „technischem Schnee“ kommt mittlerweile fast kein Skigebiet in den Alpen mehr aus. Somit sind Investitionen in diese Infrastruktur überlebenswichtig.
Das wissen auch der kroatische Investor und seine regionalen Partner, die erst im Juni das Skigebiet Ankogel-Mallnitz übernommen hatten. Für rund eine Million Euro wurden die Beschneiungsanlagen auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Auch das Land Kärnten steuerte einen guten Teil bei: 250.000 Euro aus der „See-Berg-Wander-Rad-Offensive“.
Neue Pistenflächen für Anfänger
Vorangetrieben wurde dies von den Landesräten Sebastian Schuschnig und Daniel Fellner. „Zeitgemäße Infrastruktur ist wesentlich, um für unsere Gäste attraktiv zu bleiben“, erklären die beiden. „Nur mit einem breiten Angebot schaffen wir es, unsere Wettbewerbsfähigkeit als Winterdestination aufrechtzuerhalten.“ Durch die Investitionen wurde nicht nur der bestehende Pistenbetrieb gesichert, sondern auch zusätzliche Flächen für ungeübte Wintersportler geschaffen.
Vorteile für Gäste und Einheimische
„So erweitern wir nicht nur das Angebot und verbessern das Gästeerlebnis, sondern sorgen zugleich auch für wichtige wirtschaftliche Impulse und Wertschöpfung in der gesamten Region“, so Schuschnig und Fellner betont: „So schaffen wir moderne Infrastruktur für Gäste, sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität und geben unserer Region die Perspektiven, die sie verdient.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.