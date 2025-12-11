Vorteilswelt
Nur in Gesellschaft

Schwedischer Hof: Sofia sah Epstein wenige Male

Royals
11.12.2025 18:36
Prinzessin Sofia und ihr Ehemann Carl Philip (Archivbild)
Prinzessin Sofia und ihr Ehemann Carl Philip (Archivbild)(Bild: AP/Anders Wiklund)

Der schwedische Hof hat bestätigt, dass Prinzessin Sofia (41) dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein begegnet ist. Wie berichtet, sollen sich die Kontakte auf ihre Zeit vor der Hochzeit mit Prinz Carl Philip (46) beziehen. Die Treffen hätte es außerdem nur im gesellschaftlichen Kontext gegeben, hieß es.

„Wir möchten verdeutlichen und klarstellen, dass dies im sozialen Zusammenhang geschah, etwa in einem Restaurant und bei einer Filmpremiere“, teilte der schwedische Hof mit. Berichte, laut denen die Prinzessin von Epstein Hilfe bei der Schauspielausbildung oder beim Visum für die USA erhalten habe, seien falsch. Die 41-Jährige sei niemals in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dem Straftäter gestanden und habe in den vergangenen 20 Jahren auch keinen Kontakt zu ihm gehabt.

Zuvor hatte der Hof in Stockholm bestätigt, dass sich Sofia und Epstein mehrere Male in New York getroffen haben, wie aus Ermittlungsdokumenten hervorgeht. Die heute vierfache Mutter sei Epstein im jungen Erwachsenenalter begegnet und könne sich daran heute noch erinnern. Die Schwedin arbeitete früher unter anderem als Model und studierte in den Vereinigten Staaten. 

Epstein starb 2019 in seiner Gefängniszelle. Der Finanzier hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem zahlreiche junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Viele einflussreiche Männer sollen Klienten gewesen und bei dem Finanzier ein und aus gegangen sein. Erst am Mittwoch hat ein US-Richter angeordnet, bislang vertrauliche Akten zu dem Fall freizugeben.

