Schwedischer Hof: Sofia sah Epstein wenige Male

„Wir möchten verdeutlichen und klarstellen, dass dies im sozialen Zusammenhang geschah, etwa in einem Restaurant und bei einer Filmpremiere“, teilte der schwedische Hof mit. Berichte, laut denen die Prinzessin von Epstein Hilfe bei der Schauspielausbildung oder beim Visum für die USA erhalten habe, seien falsch. Die 41-Jährige sei niemals in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dem Straftäter gestanden und habe in den vergangenen 20 Jahren auch keinen Kontakt zu ihm gehabt.