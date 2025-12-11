Koralmbahn: „In Wien gab‘s teils null Verständnis“

Helmut Adelsberger war ein Wegbereiter für die Koralmbahn und hatte im Verkehrsministerium und in Brüssel mit teils heftigem Widerstand zu kämpfen: „Ich war aber hartnäckiger als die hartnäckigsten Gegner.“ Vom Erfolg der neuen Strecke ist er zutiefst überzeugt.
Erst drei Wochen waren seit seinem Dienstbeginn im Verkehrsministerium vergangen, da nahm Helmut Adelsberger 1993 an einer Sitzung teil, die ihm heute noch in lebhafter Erinnerung ist. „Es wurde ein viergleisiger Ausbau zwischen Bruck und St. Michael diskutiert. Ich habe gesagt, wichtiger wäre er in Hinblick auf die Koralmbahn zwischen Bruck und Graz.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.