Koralmbahn: „In Wien gab‘s teils null Verständnis“

Erst drei Wochen waren seit seinem Dienstbeginn im Verkehrsministerium vergangen, da nahm Helmut Adelsberger 1993 an einer Sitzung teil, die ihm heute noch in lebhafter Erinnerung ist. „Es wurde ein viergleisiger Ausbau zwischen Bruck und St. Michael diskutiert. Ich habe gesagt, wichtiger wäre er in Hinblick auf die Koralmbahn zwischen Bruck und Graz.“