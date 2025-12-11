Mit Olympiateilnehmerin erstes Mal ausprobiert

Mit Paola Jurisic und Michail Savenkov hat Salzburg ein Junioren-Paar, das eine vielversprechende Zukunft im Eiskunstlaufen hat. Der Wahl-Salzburger probierte es einst mit der vierfachen Olympiateilnehmerin Miriam Ziegler aus und kam dadurch auf den Geschmack.
Erst seit Juni 2024 sind die Eiskunstläufer Paola Jurisic und Michail Savenkov als Paar unterwegs. Der gebürtige Wiener kam durch die vierfache Olympiateilnehmerin Miriam Ziegler auf den Geschmack. Denn ihm wurde immer wieder das Talent für den Paarlauf nachgesagt, mit Ziegler probierte er es das erste Mal aus. Weil Jurisic einen Partner suchte, fand sich das Paar sofort. „Wir haben uns gut entwickelt. Wenn ich zurückschaue auf Trainingsvideos vom Sommer, haben wir bis jetzt einen großen Sprung gemacht“, sagt der Wahl-Salzburger, der aktuell an der Paris Lodron Universität studiert.
Ab Freitag sind sie bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck am Start. Da sie das einzige Junioren-Paar sind, geht es um eine persönliche Bestleistung. „Für uns ist das Ziel, die Quali für die Junioren-WM zu schaffen“, sagt Savenkov.
Enges Duell um EM-Ticket
Bei den Senioren gibt es ein Duell zwischen zwei Salzburger Paaren: Sophia Schaller und Livio Mayr kämpfen gegen Gabriella Izzo und Luc Maierhofer um Titel und den EM-Startplatz im neuen Jahr.
Indes feiert Einzelläuferin Flora Schaller in Innsbruck ihr Comeback nach Bandscheibenvorfall. „Meine Vorbereitung war zwar nicht perfekt und kurz, aber ich freue mich schon sehr“, sagt die SSM-Schülerin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.