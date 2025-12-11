Vorteilswelt
Paarlauf auf Eis

Mit Olympiateilnehmerin erstes Mal ausprobiert

Salzburg
11.12.2025 18:30
Paola Jurisic und Michail Savenkov haben einige Ziele.
Paola Jurisic und Michail Savenkov haben einige Ziele.(Bild: GEPA)

Mit Paola Jurisic und Michail Savenkov hat Salzburg ein Junioren-Paar, das eine vielversprechende Zukunft im Eiskunstlaufen hat. Der Wahl-Salzburger probierte es einst mit der vierfachen Olympiateilnehmerin Miriam Ziegler aus und kam dadurch auf den Geschmack.

Erst seit Juni 2024 sind die Eiskunstläufer Paola Jurisic und Michail Savenkov als Paar unterwegs. Der gebürtige Wiener kam durch die vierfache Olympiateilnehmerin Miriam Ziegler auf den Geschmack. Denn ihm wurde immer wieder das Talent für den Paarlauf nachgesagt, mit Ziegler probierte er es das erste Mal aus. Weil Jurisic einen Partner suchte, fand sich das Paar sofort. „Wir haben uns gut entwickelt. Wenn ich zurückschaue auf Trainingsvideos vom Sommer, haben wir bis jetzt einen großen Sprung gemacht“, sagt der Wahl-Salzburger, der aktuell an der Paris Lodron Universität studiert.

Ab Freitag sind sie bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck am Start. Da sie das einzige Junioren-Paar sind, geht es um eine persönliche Bestleistung. „Für uns ist das Ziel, die Quali für die Junioren-WM zu schaffen“, sagt Savenkov.

Lesen Sie auch:
Flora Schaller vermisst das Eiskunstlaufen sehr.
Eiskunstlauf-Talent
Mit 18 Jahren schon Bandscheibenvorfall erlebt
18.11.2025
Training und Kultur
Salzburgs Volleyball-Trainerin geht eigenen Weg
09.12.2025

Enges Duell um EM-Ticket
Bei den Senioren gibt es ein Duell zwischen zwei Salzburger Paaren: Sophia Schaller und Livio Mayr kämpfen gegen Gabriella Izzo und Luc Maierhofer um Titel und den EM-Startplatz im neuen Jahr.

Indes feiert Einzelläuferin Flora Schaller in Innsbruck ihr Comeback nach Bandscheibenvorfall. „Meine Vorbereitung war zwar nicht perfekt und kurz, aber ich freue mich schon sehr“, sagt die SSM-Schülerin.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
