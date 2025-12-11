Mit Olympiateilnehmerin erstes Mal ausprobiert

Erst seit Juni 2024 sind die Eiskunstläufer Paola Jurisic und Michail Savenkov als Paar unterwegs. Der gebürtige Wiener kam durch die vierfache Olympiateilnehmerin Miriam Ziegler auf den Geschmack. Denn ihm wurde immer wieder das Talent für den Paarlauf nachgesagt, mit Ziegler probierte er es das erste Mal aus. Weil Jurisic einen Partner suchte, fand sich das Paar sofort. „Wir haben uns gut entwickelt. Wenn ich zurückschaue auf Trainingsvideos vom Sommer, haben wir bis jetzt einen großen Sprung gemacht“, sagt der Wahl-Salzburger, der aktuell an der Paris Lodron Universität studiert.