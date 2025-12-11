SC Freiburg gegen den FC Salzburg – ab 21 Uhr LIVE

„Demütig bleiben“

Für einen vergleichsweise kleinen Verein, der seit dem erstmaligen Aufstieg 1993 derzeit die 26. Saison im Oberhaus bestreitet, kann Freiburg beachtliche Erfolge vorweisen. 1995 belegte man Rang drei, in den jüngsten vier Saisonen landete der SC dreimal in den Top Sechs. Für den aktuellen Bundesliga-Neunten könnte das in der laufenden Spielzeit allerdings eng werden. 2023 und 2024 erreichte der Verein in der Europa League jeweils die Runde der letzten 16. Zumindest dorthin dürfte es Freiburg auch in dieser Saison schaffen. Derzeit ist man als EL-Tabellenvierter auf gutem Weg.