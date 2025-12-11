„Gerade Österreich würde von Mercosur profitieren“

„Derzeitiger Pakt ist nicht mehr der, der er früher war“

Aus Sicht des EU-Handelskommissars ist die Sache klar: Gut die Hälfte aller Jobs in der Europäischen Union hingen am Außenhandel, wirtschaftlich könne die EU und ihre Mitgliedsstaaten mit dem Abkommen daher nur gewinnen, wie er bei einer Pressekonferenz festhielt. Für immer wieder geäußerte Bedenken vor allem aus der Landwirtschaft äußerte er Verständnis, erinnerte aber daran, dass klare Schutzmechanismen implementiert worden seien. „Der jetzige Pakt ist nicht mehr der, der er noch vor einiger Zeit war.“