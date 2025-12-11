Freisprüche: So geht‘s in Bohrloch-Affäre weiter

Am Mittwoch verkündete die Bezirksrichterin in Graz den Freispruch für jene Ärztin, deren Tochter (12) bei einer Notfalls-Operation in den Kopf eines Patienten ein Loch gebohrt haben soll. Auch der Neurochirurg, auf dessen Hand die Schülerin während des Eingriffs ihre Hände nur gelegt haben will, kam unbescholten davon.