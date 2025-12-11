Historisch! Arnautovic gegen Sturm in der Startelf

ÖFB-Star Marko Arnautovic steht gegen Sturm Graz in der Startelf von Roter Stern Belgrad – es ist ein historischer Einsatz des 36-jährigen Wieners ...
Denn: Arnautovic hat noch nie ein Pflichtspiel als Profi gegen eine österreichische Mannschaft bestritten. Das letzte Mal stand er als 17-Jähriger in der Aufstellung eines Bewerbsspiels in der Heimat. Es war am 16. Juni 2006. Arnautovic spielte damals in der Wiener Liga für den FAC gegen den IC Favoriten und traf beim 1:1.
Wandervogel
Es folgte der Wechsel in die Niederlande zu Twente Enschede, danach ging es zu Inter Mailand, Werder Bremen, Stoke City, West Ham United, SH SIPG in China, Bologna, erneut Inter und letzten Sommer eben zu Roter Stern, mit dem er heute in der Europa League gegen Sturm erstmals seit 19 Jahren wieder in Österreich aufläuft – natürlich abseits seiner Einsätze im ÖFB-Team.
