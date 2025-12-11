Historisch! Arnautovic gegen Sturm in der Startelf

Denn: Arnautovic hat noch nie ein Pflichtspiel als Profi gegen eine österreichische Mannschaft bestritten. Das letzte Mal stand er als 17-Jähriger in der Aufstellung eines Bewerbsspiels in der Heimat. Es war am 16. Juni 2006. Arnautovic spielte damals in der Wiener Liga für den FAC gegen den IC Favoriten und traf beim 1:1.