Gegen die Hitze: Klimaanlage wächst vor Haustür

Beim Pflanzenspezialisten Leitner in Raaba gibt es zudem einen Run auf eine gelsenabwehrende Pflanze, die noch dazu hübsch aussieht und gut riecht: „Das sind Duftgeranien, die es in verschiedenen Arten gibt, nach Cola, Orangen oder Zitronen riechen“, beschreit Raffaela Pany-Leitner einen ihrer Renner. Sie schwört zudem auf Storchenschnabel, Schafgabe und warnt davor, mit stehenden Flüssigkeiten (wie in Untertöpfen, Pfützen) Tigermücken und Co attraktive Brutflächen anzubieten.