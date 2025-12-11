Landbauer (FPÖ): „Politische Irrfahrt in Abgrund“

„Energie- und wirtschaftspolitische Geisterfahrt“

Zum von der Regierung beworbenen und von Experten kritisierte Billigstromgesetz, das eine breite Mehrheit im Parlament finden soll und bei dem die Grünen nun an Bord sein könnten, zeigt sich Landbauer höchst skeptisch. Wenn ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne gemeinsam ein Energiegesetz tragen, sei „schon ohne hineinblicken klar, dass das nichts Gutes sein kann“. Er ortet eine „energie- und wirtschaftspolitische Geisterfahrt“, die dazu führe, dass Energie für Haushalte und Betriebe nicht günstiger, sondern sogar noch teurer werde.