Ladungsliste fixiert, Start mit Lokalaugenschein

Korruptionsjäger Kreutner eine der großen Befragten

Bis zum 12. Februar sollen zunächst jene Personen befragt werden, die sich mit der Causa beschäftigt haben. Polizisten, Journalisten, die ehemalige Freundin. Oder Martin Kreutner. Der Korruptionsjäger und Jurist leitete eine hochkarätig besetzte Untersuchungskommission, befragte rund 80 Personen. Maßgeblich verantwortlich für den von den Blauen initiierten Ausschuss ist Peter Pilz (er ist als Auskunftsperson für den 12. Februar vorgesehen) – mit seinem Buch „Der Tod des Sektionschefs“. Darin erhebt der Ex-Politiker und Aufdecker („ZackZack“) schwere Vorwürfe gegen Beamte und spekuliert auch über ein etwaiges Tötungsdelikt. Die Emotionen gehen hoch. ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger wirft Pilz und anderen die Verbreitung von Verschwörungstheorien vor.