KAC-Ass Hundertpfund: „So will ich nicht aufhören“

Der Schock sitzt beim KAC und bei den Fans immer noch tief: Am Mittwoch kam raus, dass sich Kapitän Thomas Hundertpfund bei einem unglücklichen Zusammenstoß mit einem Graz-Crack am Sonntag ganz schwer am Knie verletzt hat. „Es hat sich in den ersten Tagen danach eigentlich nicht so schlimm angefühlt. Ich dachte, dass nur das Seitenband etwas abbekommen hat“, erzählt Hundertpfund. Doch Klubarzt Günther Bachler stellte am Mittwoch-Nachmittag die niederschmetternde Diagnose: Kreuz- und Seitenband sind gerissen, Saisonende für den Eishockey-Spieler!