Nach dem Kreuzbandriss

KAC-Ass Hundertpfund: „So will ich nicht aufhören“

Kärnten
11.12.2025 18:29
KAC-Kapitän Thomas Hundertpfund mit seiner Knie-Schiene.
KAC-Kapitän Thomas Hundertpfund mit seiner Knie-Schiene.(Bild: Florian Pessentheiner)

Das ist bitter! Beiden Kärntner Eishockey-Erstligisten fehlt der Kapitän bis Saisonende wegen eines Kreuzbandrisses. Nach Villachs Alex Rauchenwald hat es jetzt ja KAC-Stürmer Thomas Hundertpfund getroffen. Demnächst erfährt der 35-Jährige den OP-Termin. Mit der „Krone“ sprach er auch über seine Zukunftspläne.

0 Kommentare

Der Schock sitzt beim KAC und bei den Fans immer noch tief: Am Mittwoch kam raus, dass sich Kapitän Thomas Hundertpfund bei einem unglücklichen Zusammenstoß mit einem Graz-Crack am Sonntag ganz schwer am Knie verletzt hat. „Es hat sich in den ersten Tagen danach eigentlich nicht so schlimm angefühlt. Ich dachte, dass nur das Seitenband etwas abbekommen hat“, erzählt Hundertpfund. Doch Klubarzt Günther Bachler stellte am Mittwoch-Nachmittag die niederschmetternde Diagnose: Kreuz- und Seitenband sind gerissen, Saisonende für den Eishockey-Spieler!



Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner


Loading
