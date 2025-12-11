KAC-Ass Hundertpfund: „So will ich nicht aufhören“

Das ist bitter! Beiden Kärntner Eishockey-Erstligisten fehlt der Kapitän bis Saisonende wegen eines Kreuzbandrisses. Nach Villachs Alex Rauchenwald hat es jetzt ja KAC-Stürmer Thomas Hundertpfund getroffen. Demnächst erfährt der 35-Jährige den OP-Termin. Mit der „Krone“ sprach er auch über seine Zukunftspläne.
Der Schock sitzt beim KAC und bei den Fans immer noch tief: Am Mittwoch kam raus, dass sich Kapitän Thomas Hundertpfund bei einem unglücklichen Zusammenstoß mit einem Graz-Crack am Sonntag ganz schwer am Knie verletzt hat. „Es hat sich in den ersten Tagen danach eigentlich nicht so schlimm angefühlt. Ich dachte, dass nur das Seitenband etwas abbekommen hat“, erzählt Hundertpfund. Doch Klubarzt Günther Bachler stellte am Mittwoch-Nachmittag die niederschmetternde Diagnose: Kreuz- und Seitenband sind gerissen, Saisonende für den Eishockey-Spieler!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.