Zahl der Frauen in Top-Positionen steigt langsam

Das am Mittwoch vorgestellte Ergebnis zeigt Licht und Schatten. So stieg der Anteil der Frauen der ersten Führungsebene bei den Top-100-Unternehmen auf 15 Prozent, das bedeutet plus ein Prozent im Vergleich zu 2023. Der genaue Blick zeigt aber: Nur 4 Prozent der Geschäftsführer sind weiblich, 2023 waren es noch 7 Prozent. 8 Prozent beträgt der Frauenanteil im Vorstand und 21 Prozent in den Aufsichtsräten.