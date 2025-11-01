Bus wartet auf Zug, aber Anschlussbahn fährt davon

Auf Verspätung gewartet, um zu spät zu sein

Besonders grotesk: Der Schienenersatz-Bus hatte auf den verspäteten Zug aus Prag in České Velenice sehr wohl gewartet und war daher bei der Abfahrt in Gmünd sieben Minuten im Rückstand – die er bis Ziersdorf auch fast aufholen konnte. Doch auf der Schiene gab es keine Gnade – der Zug fuhr überpünktlich ab. Auch ohne die Pendler aus Gmünd.