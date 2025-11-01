Vorteilswelt
Verdammt gut

Kochen mit Vegeta: So gut war’s noch nie!

Kulinarik
01.11.2025 00:01
(Bild: Vegeta)

Mit Vegeta wird Kochen zum Erlebnis: Seit 1959 begeistert die universelle Würzmischung mit perfektem Geschmack und bringt Kreativität, Sicherheit und Genuss in jede Küche. Ob klassische Hausmannskost oder neue Rezepte – Vegeta hebt den Geschmack jeder Zutat hervor und macht aus jedem Koch einen echten Könner.

Kochen ist längst mehr als nur die Zubereitung von Mahlzeiten – es ist Ausdruck von Persönlichkeit, Kreativität und Lebensfreude. Und genau hier setzt Vegeta an: Eine sorgfältig ausgewählte Mischung erstklassiger Zutaten hebt den Geschmack jedes Gerichts hervor und verleiht ihnen einen reichen und ausgewogenen Umami-Geschmack.

Grüne Suppe Caldo Verde
Grüne Suppe Caldo Verde(Bild: Maja Danica)
Marinierter Lachs mit Sauce
Marinierter Lachs mit Sauce(Bild: Maja Danica)
Kartoffelsuppe
Kartoffelsuppe(Bild: Maja Danica)
Rucola Schrimps Suppe
Rucola Schrimps Suppe(Bild: Maja Danica)

Was einst als Innovation begann, ist heute aus europäischen Küchen nicht mehr wegzudenken. Seit seiner Einführung im Jahr 1959 hat Vegeta das Kochen revolutioniert – und das mit einem einfachen Prinzip: Geschmack, der überzeugt. Nicht umsonst ist Vegeta mittlerweile die Nr. 1 der universellen Lebensmittelwürze in Europa. Ob Anfänger oder Profi, Vegeta holt das Beste aus jedem Koch heraus und gibt die Sicherheit, dass jedes Gericht gelingt.

Kochen mit Fantasie – und einem Löffel Vegeta
Die neue Kampagne „Kochen ist verdammt gut mit Vegeta“ zeigt, wie viel Spaß kreatives Kochen machen kann. Ob klassische Kartoffelsuppe, Lachs in samtiger Marinade oder ein kräftiges Biergulasch – mit Vegeta wird jedes Rezept zum Volltreffer. Die Botschaft ist klar: Lass deiner Fantasie freien Lauf, halte Vegeta bereit und zeig dein Bestes.

Spaghetti Siciliana
Spaghetti Siciliana(Bild: Maja Danica)
Tempura
Tempura(Bild: Maja Danica)
Lustige Panette
Lustige Panette(Bild: Maja Danica)
Biergulasch
Biergulasch(Bild: Maja Danica)

Selbst wer weit entfernt vom Meer lebt, kann mit Vegeta ein Fischgericht zaubern, das schmeckt wie Urlaub. Und wer sich an neue Rezepte wagt, findet in Vegeta einen verlässlichen Partner, der für Tiefe, Würze und Balance sorgt.

Ein Produkt, das inspiriert 
Vegeta ist mehr als nur eine universelle Lebensmittelwürze – es ist ein Versprechen. Ein Versprechen für Geschmack, für Genuss und für die Freiheit, in der Küche Neues zu wagen. Die Kampagne setzt dabei auf Authentizität und Inspiration: echte Kochszenen, emotionale Bilder und Rezepte, die Lust auf mehr machen.

