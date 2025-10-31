Jannik Sinner steht souverän im Paris-Halbfinale!

Wien-Sieger Jannik Sinner ist nur noch zwei Siege von der Rückkehr an die Weltranglisten-Spitze entfernt! Der 24-Jährige besiegte am Freitag im Viertelfinale des Masters-1000-Turniers von Paris den US-Amerikaner Ben Shelton 6:3, 6:3.
Um den Final-Einzug geht es für Sinner am Samstag (nicht vor 17 Uhr) gegen den Sieger der Partie zwischen dem Russen Daniil Medwedew (Nr. 11) und dem Deutschen Alexander Zverev (3).
Chance auf die Nummer 1 kam unerwartet
Sinner (2) hatte vor gut zwei Jahren das erste von nun acht Duellen mit Shelton (5) verloren, die übrigen sieben Mal aber gewonnen. Die Chance auf die Nummer 1 schon in dieser Woche kam unerwartet durch die Auftaktniederlage des topgesetzten Spaniers Carlos Alcaraz gegen den Briten Cameron Norrie.
Um den zweiten Final-Platz spielen der kasachische Kitzbühel-Sieger Alexander Bublik nach einem 6:7(5), 6:4, 7:5 gegen den Australier Alex de Minaur (6) und der Kanadier Felix Auger-Aliassime (9) dank eines 6:2, 6:2 gegen den Monegassen Valentin Vacherot.
