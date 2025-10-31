Jannik Sinner steht souverän im Paris-Halbfinale!

Chance auf die Nummer 1 kam unerwartet

Sinner (2) hatte vor gut zwei Jahren das erste von nun acht Duellen mit Shelton (5) verloren, die übrigen sieben Mal aber gewonnen. Die Chance auf die Nummer 1 schon in dieser Woche kam unerwartet durch die Auftaktniederlage des topgesetzten Spaniers Carlos Alcaraz gegen den Briten Cameron Norrie.